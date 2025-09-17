8th Pay Commission: 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್?

ಕೇವಲ 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಗೊಂದಲವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು, ಇದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೀಗ ಕೇವಲ 100 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ, ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಭಾರತ’ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ‘ಪೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್’ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ‘ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್’ ಅನ್ನು ‘ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ’ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಟೇಲ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ‘ಡಾ. ಆಕ್ರಾಯ್ಡ್’ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೇವಲ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.0 ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ₹18,000 ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹36,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ₹34,200 ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18 ಹಂತಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಯುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ‘ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್’ (ಟಿಒಆರ್)ಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್-ಜೆಸಿಎಂ ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಟಿಒಆರ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಟಿಒಆರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಒಆರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಯಾದವ್ ಅವರು, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನೌಕರರ ವೇತನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ವೇತನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ನೌಕರರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೂ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಹಂಗಾದ ದರ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಆರ್) ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಂದಲವಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಸ್ಟಾಫ್ ಸೈಡ್) ಜೆಸಿಎಂನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ಟಿಒಆರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜೆಸಿಎಂಗೆ ಒದಗಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಟಿಒಆರ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.