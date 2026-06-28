/FIFA World Cup 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ 9 ತಂಡಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

9 out of 10 African teams have qualified for knockout stages: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ 10 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ 9 ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗೋ ಫುಟ್ವಾಲ್ ತಂಡ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡವೂ 3-3 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 17 ದಿನಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಾದ ಮೊರಾಕೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೆನೆಗಲ್, ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು Round of 32ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೊರಾಕೊ (Morocco). ಈಗಾಗಲೇ ಮೊರಾಕೊ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನು 1-1 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2014 ಮತ್ತು 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ 9 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾದರೂ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ.