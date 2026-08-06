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Walking Benefits: ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಸಾಕು; ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:40 PM IST

Health Care: ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಗೆಯು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 

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Walking Benefits: ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಗೆಯು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು, ಊಟದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ಏಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಊಟದ ನಂತರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತುಂಬುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

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ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟದ ನಂತರ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.  

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ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಕೆಯು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ: ಊಟದ ನಂತರದ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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