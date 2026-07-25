/ಅವನು ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಶರ್ಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿದ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಕಾಜಲ್

Kajal Agarwal reveals : ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಕಾಜಲ್ : ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಜಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ : ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ : ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ವರ್ತನೆ: ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ. ಒಳಗೆ ಬಂದವನೇ ದಿಢೀರನೆ ಕಾಜಲ್ ಎದುರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಆ ಟ್ಯಾಟೂದಲ್ಲಿ ನಟಿ 'ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್' ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇತ್ತು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕಾಜಲ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದರೂ ಸಹ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ನಡೆ ತಪ್ಪೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ : ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಖಾಸಗಿತನ ಕಾಪಾಡಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.