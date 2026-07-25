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ಅವನು ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಶರ್ಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿದ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಕಾಜಲ್

Written ByKrishna N K
Published: Jul 25, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:51 PM IST

Kajal Agarwal reveals : ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಕಾಜಲ್ : ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಹಳೆ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಜಲ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

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ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ : ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

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ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ : ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ವರ್ತನೆ: ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಾವ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ. ಒಳಗೆ ಬಂದವನೇ ದಿಢೀರನೆ ಕಾಜಲ್ ಎದುರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಆ ಟ್ಯಾಟೂದಲ್ಲಿ ನಟಿ 'ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್' ಅವರ ಹೆಸರೇ ಇತ್ತು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕಾಜಲ್ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

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ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದರೂ ಸಹ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ನಡೆ ತಪ್ಪೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

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ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ : ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಖಾಸಗಿತನ ಕಾಪಾಡಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

TAGS:
Kajal Agarwal
Kajal Agarwal News
Kajal Agarwal ramayana
Kajal Agarwal yash

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