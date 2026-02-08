English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!

ಯುಎಸ್‌ಎ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಬಳಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಫಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ರಂದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫೆ.15 ರಂದು ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ.     

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಆಡುವಾಗ ಇಬ್ಬನಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಫೈನಲ್‌, ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್‌ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬನಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.   

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲೊಂಬೊ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಕೊಲೊಂಬೊಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಇಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಲೊಂಬೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

