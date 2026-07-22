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Heart Attack Symptoms: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು! ಜನರೇ ಹುಷಾರ್..‌

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:44 PM IST

ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವುದು ಎದೆ ನೋವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

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Heart Attack: ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಯಿಲೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂಬುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿನ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವುದು ಎದೆ ನೋವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.  

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ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಮರ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸರಳ ಆಯಾಸ, ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಠಾತ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಬೆವರು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಇದೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

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ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದವಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.  

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ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೋಗಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

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ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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Diabetes and Heart Attack
Cardiovascular Health
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