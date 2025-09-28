English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!

Hamsa Purusha Raja Yoga: ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನ ಹೇಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ..

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Hamsa Purusha Raja Yoga Jupiter Transit Hamsa Raj Yoga Cancer zodiac signs Deepavali 2025 astrological luck three lucky zodiac signs Kannada news News in Kannada Latest Kannada News ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ ಯೋಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ

