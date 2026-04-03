ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್‌ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾ?

Gulkand Health Benefits: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ಸಹ ಒಂದು. ಗುಲ್ಕನ್ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ಗುಲ್ಕನ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವಾದ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ತಾಜಾ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ʼಗುಲ್ಕನ್ʼಗೆ ಬೇರಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯತೇಚ್ಛವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ತಾಜಾ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಗುಲ್ಕನ್ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಗುಲ್ಕನ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲ್ಕನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಲ್ಕನ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ/ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಕನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದರ ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಗುಲ್ಕನ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ಗುಲ್ಕನ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಕನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. * ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಗುಲ್ಕನ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು. * ಗುಲ್ಕನ್ ಅನ್ನು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿರಪ್ ರೀತಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. * ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲ್ಕನ್ ಸೇವನೆ. * ನೇರವಾಗಿ ಬರೀ ಗುಲ್ಕನ್ ಸೇವನೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಕನ್ ಸವಿದರೂ ಸಹ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.