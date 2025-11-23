ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..! ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ತನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

strategy to buy gold at a low price: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಖರೀದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
strategy to buy gold at a low price: ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿದವು ಮತ್ತು ಇಳಿದವು.
ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀತಿಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರುಪೇರಾಗಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು 1,23,430 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು (ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಮರುದಿನ (ನವೆಂಬರ್ 18), ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬೆಲೆಗಳು 1,23,040 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದವು. ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏರಿತು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 580 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,23,650 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು. ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬೆಲೆಗಳು 1,23,180 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಚಿನ್ನ 1,24,700 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ವಾರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು MCX ಗೋಲ್ಡ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ) ರೂ 1,24,191 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೈಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. MCX ಡೇಟಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಲುವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಶೇ. 33 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬಲವಾದ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಪಾನಿನ ಸಾಗಣೆ-ವ್ಯಾಪಾರ ಸಡಿಲಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಋತುವಿನಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 1,56,120 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಅದು 1,54,780 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ 1,54,191 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.