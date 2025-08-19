ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ

ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಆಮೆ ಉಂಗುರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು.
ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆಮೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಈ ಉಂಗುರವು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಲಗೈಯ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ, ಆಮೆಯ ಮುಖವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ನೀರಿನ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉಂಗುರವು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಹವು ಅಗ್ನಿ ಅಂಶದ ಚಿಹ್ನೆ. ಆಮೆಯ ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆಮೆಯ ಉಂಗುರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರವು ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.