ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
Aadhaar Update: ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುಐಡಿಎಐ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇ-ಮೇಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಎಂದರೆ ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026ರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ (Official Aadhaar Mobile App) ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಇಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಆರು ಅಂಕಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮೆನು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಇಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಮೂದಿಸಿ ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಇಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಧಾರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 75 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.