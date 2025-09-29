ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ

Aadhaar card update price : ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ, 17 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ 125 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 100 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, 75 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 50 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರವು, ತನ್ನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ.. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ.
ಆಧಾರ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಉಚಿತ. ಅದೇ ರೀತಿ, 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 17 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ 100 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 125 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನವೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಇದು 75 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ + ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮಗೆ 150 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 200 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ನೀವು ಅದನ್ನು myAadhaar ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಜೂನ್ 14 ರವರೆಗೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ರೂ.25 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅವರು ರೂ.50 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಇ-ಆಧಾರ್ ಪ್ರತಿಯ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.30 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.
5-15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ ಉಚಿತ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. https://appointments.uidai.gov.in/ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ 15-30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.