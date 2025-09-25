ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

Aaradhya Bachchan: ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಿರುವ ಕ್ರಶ್ ಕುರಿತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Aaradhya: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಚ್ಚೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
2007ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜನಿಸಿದರು.
ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರಂತೆಯೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದರಿವ ಆರಾಧ್ಯ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಆಕೆ ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ.
ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮೇಲಿರುವ ಇಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಎಂದರೆ ಆರಾಧ್ಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ "ರಣಬೀರ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಒಮ್ಮೆ ರಣಬೀರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಆಗ ಆರಾಧ್ಯ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು"
"ಅಂದು ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿರಿವುದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು" ಎಂದರು.
"ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆರಾಧ್ಯಾಗೆ ಆಕೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಳು"
ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ "ನನ್ನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಾಗೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು" ಎಂದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.