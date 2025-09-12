ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿರುವಾಗಲೇ ಆರಾಧ್ಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ʻಇದೊಂದುʼ ಪದ! ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ..

Aaradhya bachchan: ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚ್ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
Aaradhya bachchan: ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು, ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಡೀಪ್ಪೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನೆರಳಿನಂತೆ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ 2007ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಜನಸಿದಳು, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಈಕೆ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಆರಾಧ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಬಂದ ಅದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿರಂತೆ.
ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಈಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು, ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ದಿವಂತೆ ಕೂಡ.
ಆರಾಧ್ಯ ತಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಲಿತರಂತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಟಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರಂತೆ, ತಾನು ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪುಟ್ಟ ಆರಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಾದ್ಯ ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರಂತೆ, ವೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಳಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೇಕ್ಕಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಆರಾಧ್ಯ ತೊದಲು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ʻಮೇಕಪ್ʼ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ.