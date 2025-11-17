English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

aaradhya bachchan school fees: ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಡಿ ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಪೀಸ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 
1 /5

aaradhya bachchan school fees: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಾ ತಮ್ಮ 14 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಮಸ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಜೋಡಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆರಾದ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.  

2 /5

ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶಾಲೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.  

3 /5

ಆರಧ್ಯಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದಲೂ ಓದುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅವರು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಶುಲ್ಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.  

4 /5

ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.  

5 /5

ಆರಾಧ್ಯಾ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಆರಾಧ್ಯ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಅಬ್‌ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.  

