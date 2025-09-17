English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್..! ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ, ಬೇರಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ..?

Aishwarya rai divorce: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಡುವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
Abhishek Bachchan Aishwarya rai divorce: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪವರ್ ಕಪಲ್‌ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.  

ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜನರು ಇದನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.  

ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಜಾಹೀರಾತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್. ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳ ಶಾಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಲಕ್ಷಣವೇನೂ ಇಲ್ಲ.  

ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಿರುಕು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  

ಅದೇ ರೀತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಂದಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಕು ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಚ್ಚನ್ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೌನವೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್‌ರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಊಹೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ.  

