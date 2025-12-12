English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

Abhishek Bachchan: ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
Abhishek Bachchan: ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ–ಆರಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವದಂತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಬಾನಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರು.  

ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವದಂತಿ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.  

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಾರಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ‘ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಓದಿದ್ದಾಳೆಯಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಅವಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

“ಒಂದು ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತನಾದರು. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನದಾಳದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದರು.  

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, “ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.  

ಅಭಿಷೇಕ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ‘ಅಭಿಷೇಕ್–ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

