ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

Abhishek Bachchan: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಂತರ, ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಸದಂತೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ನಕಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ, ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಟಿಐ' ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿವಿಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ AI- ರಚಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, AI ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಮಂಗಳವಾರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ URL ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಕಲಾವಿದರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.