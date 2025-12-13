English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್

Aishwarya - Abhishek divorce : 1973 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ಮಣಿರತ್ನಂ 'ಇರುವರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.. ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. 
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.   

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಯುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 'ಪೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೂನ್' ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು (ಜನರು) ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂರ್ಖತನದ ಕೃತ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.

