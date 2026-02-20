English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫುಲ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌..‌ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಡೌಟ್‌!

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಮೂರು ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

Abhishek Sharma, Buttler and Babar flopped: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಮೂರು ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌, ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ಎ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.   

ಸದ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ 31 ವರ್ಷದ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ನಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಮ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಖರ್‌ ಜಮಾನ್‌ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 115.78 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 66 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು.   

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 135.89. ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 53 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿರುವ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿರುವ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.    

