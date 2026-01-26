ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ T20 ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೇಗದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2007ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ದುರ್ಬಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 12 ಬಾಲ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದರು.
ನಮೀಬಿಯಾದ ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ ಬುಲವಾಯೊ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೇವಲ 13 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವುದು 2ನೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲಾಲೆಂಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ನ ಕಾಲಿನ್ ಮುನ್ರೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು 3ನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಗುವಾಹಟಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದರು. ಕೇವಲ 14 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ, ಗುರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.
2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೊತೆಗಿನ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿಕಾಕ್ ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸರಣಿಯ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಇವೆ.