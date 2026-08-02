Abhishek Sharma double century: ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರ ಸೀನಿಯರ್ (Amritsar Senior) ತಂಡದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ತರಣ್ ತರಣ್ (Tarn Taran) ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ತರಣ್ ತರಣ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ತೆಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 15 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರೇ, 25 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 25 ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟು 233 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಮೃತಸರ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದ್ವಿಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 534 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 26.2 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.