  • Kannada News
  • Photos
  • ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್!‌ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು..

ನಾಗ್ಪುರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು‌ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 
 
ಮೊದಲ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಅವರು ಕೇವಲ 40 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಭಾರತದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 84 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.  

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಕಿವೀಸ್‌ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿ ರನ್‌ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.   

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಅವರ ಒಂದು ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಬೌಲ್‌ ಕೂಡ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ ಗಮನಿಸಿದ್ದರಂತೆ.   

ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಗ್ಲೇನ್‌ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌, ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಇರುವಾಗ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬೌಲರ್‌ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾರೀ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಬೌಲರ್‌ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇದೇ ಬಾಲ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಏನೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ನಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇರುವಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

