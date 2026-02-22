English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Abhishek Sharma Girlfriend: ಆಫ್​ ದ ಫೀಲ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್!

ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ರೂಮರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಯಾರು?‌ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
 
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ದಿಯಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ..   

ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ದಿಯಾ ಮೆಹ್ತಾ ಯಾರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..   

ದಿಯಾ ಮೆಹ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ರೂಮರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..    

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಯಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಟಿ20ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

