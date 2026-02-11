English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಔಟ್‌!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಭಾರತದ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.    

ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.   

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಡಕ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ಗೂ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.     

ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಜೊತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.     

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋವುಗಳು ಇವೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್‌ ರಯಾನ್‌ ಟೆನ್‌ ಡೋಸ್ಟೇಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

