English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬುಧವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 
 
1 /7

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೊದಲ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಬುಧವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು.   

2 /7

ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಚೆಂಡು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.  

3 /7

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಿಗ್ಗಜ ತಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶಾನ್ ತಲಾ ಐದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ರಿದಿ 34 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೆ, ದಿಲ್ಶಾನ್ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

4 /7

"ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡಬಾರದು. ನೀವು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.  

5 /7

ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.  

6 /7

ಹಿಂದಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮೀಬಿಯಾದ ನಾಯಕ ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾದಿರ್ ಮತ್ತು ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್-ತುಂಬಿದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದರು.   

7 /7

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ದತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇಗಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.  

Abhishek Sharma ducks record T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma duck Abhishek Sharma three ducks Mohammed Siraj jersey Abhishek Sharma Sunil Gavaskar advice to Abhishek Sharma India vs Netherlands Abhishek Sharma out T20 World Cup India news ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡಕ್ ದಾಖಲೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 0 ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸತತ ಮೂರು ಡಕ್‌ಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೆರ್ಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸಲಹೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಡಕ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

ಗಣಿಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ! ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?