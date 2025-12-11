ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Abhishek bachchan : ಐಶ್ವರ್ಯಾ–ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹರಿದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
Abhishek bachchan  : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ‘ದಾಸ್ವಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸಹನಟಿ ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಈಗ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ರತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹುದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವವರು ಅದನ್ನು ನಿಜವೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯಾದರೆ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  

ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಬೇಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಜವನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು," ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

ಅವರು ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುವವರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. “ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.  

ಈ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. “ಅವರ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏಕೆ ಇಂತಹುದೊಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಪ್ರಸ್ತುತ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು,” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವೂ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.  

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

