Garuda Purana Rituals: ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದವರು ಯಾರಾದರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಳಕೆಯೂ ಒಂದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ತವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Garuda Purana: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗರುಡನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ. ಇನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮಾನವನ ಜನನ, ಮರಣ, ಕರ್ಮ, ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾವು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆತ್ಮ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದವರು ಯಾರಾದರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಳಕೆಯೂ ಒಂದು.
ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತವರ ನೆನಪುಗಳು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತವರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ತವರು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ದಿನಹೋದಂತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ನಂತರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ.
ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿರಿಯರು, ಮೃತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜನರ ಶಾಪ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಮೃತರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಪಿತೃದೋಷ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ, ಮೃತರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದವರು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)