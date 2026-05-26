Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ! ನೀವೂ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ! ನೀವೂ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ

Written ByPrajwal BUpdated byPrajwal B
Published: May 26, 2026, 04:37 PM IST|Updated: May 26, 2026, 04:37 PM IST

Numerology: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.

1/6

Numerology: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮದುವೆ, ಮರಣ ನಂತರವೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.

2/6

ನಂಬರ್‌ 1 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು): ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವಿಡೀ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 15

3/6

ನಂಬರ್‌ 2 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29): ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕಾ. ಆದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4.

4/6

ನಂಬರ್‌ 3 (ದಿನಾಂಕ: 3, 12, 21, 30): ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5.

5/6

ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ದಿನಾಂಕ: 4, 13, 22, 31): ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬುದು. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6.

6/6

ನಂಬರ್‌ 6 (ದಿನಾಂಕ: 6, 15, 24): ಈ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 9. (ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ ಕೆಲವರ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಸಮವಲ್ಲ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈತನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳ ಕೆಲವರ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಸಮವಲ್ಲ

Ram Charan bodyguard15 min ago
2

ಕರುನಾಡಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ

Karnataka rain24 min ago
3

ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ! ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಮಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಈ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು..

Karnataka railway news toda̧y Karnataka railway news live28 min ago
4

RCB ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು..ಸುಳ್ಳು.. ನಡೆದಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌!

yash dayal30 min ago
5

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಳಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ!- ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ..!

R Ashoka36 min ago