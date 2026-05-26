Numerology: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮದುವೆ, ಮರಣ ನಂತರವೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಂಬರ್ 1 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು): ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನವಿಡೀ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 15
ನಂಬರ್ 2 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29): ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಕ್ಕಾ. ಆದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4.
ನಂಬರ್ 3 (ದಿನಾಂಕ: 3, 12, 21, 30): ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ದಿನಾಂಕ: 4, 13, 22, 31): ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬುದು. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6.
ನಂಬರ್ 6 (ದಿನಾಂಕ: 6, 15, 24): ಈ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 9. (ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)