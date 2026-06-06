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Vastu Tips For Money: ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇಡಿ; ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:17 PM IST


Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. 

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Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸದಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. 

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ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಟಿಕ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

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ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸ್ಪಟಿಕವು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟಿಕದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಗಾಳಿ ಬರುವ ಕಡೆ ಇಡಿ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವಾಸ್ತು: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವಾಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಟಿಕ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

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ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಟಿಕ:  ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಟಿಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟಿಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಈ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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