Acne: ಎಷ್ಟೇ ಅಂದದ ಮುಖವಾದರೂ, ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಇದಲ್ಲ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಬೀಳುಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
Pimples Remedy: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಮೊಡವೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಂತೂ ಮೊಡವೆಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಂದದ ಮುಖವಾದರೂ, ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಇದಲ್ಲ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಬೀಳುಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು: ಆಗಾಗ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು ಕೂಡಾ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಗಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ ತೊಳೆದರೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಸಿನೀರು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೆಲವರು ಮುಖ ತೊಳೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಡವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಕೆಲವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಮಾಯಿಶ್ಷರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)