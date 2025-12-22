English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ..!

 Acter amrutha ramamurthy serial : ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ..ಧಾರವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೇ ಓದಿ. 
ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು  ಧಾರವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 

ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಸೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ  ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು..   

ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಸೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ರೋಹಿಣಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಮೃತ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು..  

ಆಸೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊರೆದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು.. 

ಮುಂದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಆಗಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..   

