"ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಬಾ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ".. 65 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಪಕನೊಂದಿಗಿನ ಕರಾಳ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Casting Couch: 65 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Casting Couch:ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಕೆರಳಿಸಿದರು.
ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರು ಈಗ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಟಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
65 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಟಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನನ್ನನ್ನಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದರು, ಅವರಿಗೆ 65 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಕೋಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ".
"ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂದರು".. ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಆತನ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದೆ" ಎಂದು ನಟಿ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಮಲ್ಹರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆ ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.