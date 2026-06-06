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ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಂಡು ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 06, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:00 PM IST

White Hair Remedies: ದಪ್ಪ, ಉದ್ದ, ಕಡು ಕಪ್ಪಾದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

White Hair Home Remedies1/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಇದ್ದಿಲು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

White Hair Home Remedies2/6

ಕೂದಲಿಗೆ ಇದ್ದಿಲು

ಇದ್ದಿಲಿನ ಪುಡಿ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದಪ್ಪ, ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

White Hair Home Remedies3/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ  2 ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies4/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies6/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ

ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

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