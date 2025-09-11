English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾಲಿನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್..‌

ajith and heera love story: ನಟಿ ಶಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಜಿತ್, ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು?
ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಟಿ ಶಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಜಿತ್, ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಅಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು? ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಗೆ ಏಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್.. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 33 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.  

ನಾಯಕಿ ಶಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ವಿಕ್ ಎಂಬ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.    

ಆದರೆ, ಶಾಲಿನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಜಿತ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.    

ಕಾದಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಮತ್ತು ತೋರಮ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹೀರಾಳನ್ನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೀರಾಳ ತಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.   

ನಟಿ ಹೀರಾ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ʼನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.. ನನಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದನು.. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆʼ ಎಂದಿದ್ದರು..     

