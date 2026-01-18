Actor ajithkumar dubai race car ride: ದುಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರು ರೇಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್ ಓಡಿಸುವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 25 ರಂದು ದುಬೈ ಆಟೋಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 86,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ಮತ್ತು ಕಾರು ರೇಸರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
