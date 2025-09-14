English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!

Actor Lifestyle : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಂಗಾಂಗ, ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 
 
1 /6

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

2 /6

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಪಿ ಖುರಾನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ನಿಶಾಂತ್' ನಿಂದ 'ಆಯುಷ್ಮಾನ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದವರು ಅವರೇ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.

3 /6

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಠಡಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  

4 /6

2004 ರಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ರೋಡೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ವಿಕಿ ಡೋನರ್' ನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

5 /6

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

6 /6

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು MTV ಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು 'ವಿಕಿ ಡೋನರ್' ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ 'ಪಾನಿ ದ ರಂಗ್' ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

