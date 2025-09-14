ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!

Actor Lifestyle : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಂಗಾಂಗ, ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಪಿ ಖುರಾನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ನಿಶಾಂತ್' ನಿಂದ 'ಆಯುಷ್ಮಾನ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದವರು ಅವರೇ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಠಡಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
2004 ರಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ರೋಡೀಸ್ಗಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ವಿಕಿ ಡೋನರ್' ನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು MTV ಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು 'ವಿಕಿ ಡೋನರ್' ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ 'ಪಾನಿ ದ ರಂಗ್' ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.