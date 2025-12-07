ಕಿಚ್ಚನ ಮಾತು ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಚಂದು ಗೌಡ?

Actor chandan gowda: ಫ್ಲರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾರಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಚಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದು ಕಿಚ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೇ ಹಿಗಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾ?
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಚಂದನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆ. ಜನರನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೋತೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಆದ್ರೂ ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಬರ್ತಾರಾ? ಫ್ಲರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದನ್ ಬೇಸರ.
ಫ್ಲರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಂದು ಹಲವಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು..ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ..
ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ