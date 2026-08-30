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ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಟ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 30, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:33 PM IST

Chikkanna and pavana wedding : ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ- ಪಾವನಾ (Chikkanna)  ಅವರ ಮದುವೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ. 
 

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ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ- ಪಾವನಾ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ- ಪಾವನಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದೆ.   

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಅದೇಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು.   

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ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ

ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್‌ 30 ರಂದು ಪಾವನಾ (Pavana) ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.   

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ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಿಯಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾನಾ ಎಂಬಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಖಸಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌, ಅದಿತಿಪ್ರಭುದೇವ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾವನಾ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಥಮ್‌ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಥಮ್‌ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ,ಹನಿಮೂನ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದಿರೋದಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ,   

TAGS:
Chikkanna and pavana wedding
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Chikkanna and pavana Marriage
Chikkanna Marriage Photos
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಾವನ ಮದುವೆ
ಪ್ರಥಮ್​

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