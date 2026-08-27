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ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ.. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಪಾವನಾ ಗೌಡ..! ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ

Written ByKrishna N K
Published: Aug 27, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:37 PM IST

Chikkanna wife Pavana Gowda : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಧು ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ. 

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ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ವಧು: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪದವೀಧರೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು.

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ಅರಿಶಿನದ ಮಳೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ: ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ವಧು ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾವನಾ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

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ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌: ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾವನಾ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ : ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ವಿವಾರಹ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.  

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ನಟರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ : ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹರಸಿ" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

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ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು

TAGS:
Chikkanna Marriage
Chikkanna wife Pavana Gowda
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