/ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ.. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಪಾವನಾ ಗೌಡ..! ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ

Chikkanna wife Pavana Gowda : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಧು ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ವಧು: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು.
ಅರಿಶಿನದ ಮಳೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ: ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ವಧು ಪಾವನಾ ಗೌಡ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾವನಾ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್: ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾವನಾ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ : ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ವಿವಾರಹ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ನಟರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ : ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹರಸಿ" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು
ಪವನಾ ಗೌಡ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು