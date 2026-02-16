ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!

Darshan Birthday: ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನ..ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದ್ದು,ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಡಿಬಾಸ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ದರ್ಶನ್ಗಿಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆದ್ರೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
ಸೆರೆಮನೆವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ಅನುಷಾ ರೈ, ಯಸಸ್ ಸೂರ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಹ್ಯಾಪಿಬರ್ತ್ಡೇ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತಾ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ.. ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಕಮ್ ಸೂನ್ ಕಣ್ಣೋ ಅಂತಾ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತಾ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.