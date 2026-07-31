/ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ Yash ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ ದರ್ಶನ್‌

Darshan inquired about Rocking Star Yash: ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ (Darshn Thoogudeepa)ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೊ ದರ್ಶನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ..
ಜೈಲಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದವರ ಬಳಿ ದರ್ಶನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ..ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿಕ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹವಾವೆಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಯಾರೇ ನೋಡಲು ಹೋದರೂ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಅಗಿದ್ದರು. ಸುಮಲತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಂತಿಂನಂತೆ ದುಡಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಸುಮಲತಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರುಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಯಶ್ಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು.
ಈಗ ಅದೇ ಹೀರೋನಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.