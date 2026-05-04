ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಬೇಲ್..? ಸೆಷನ್ಸ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಬಂತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 04, 2026, 12:34 PM IST|Updated: May 04, 2026, 12:34 PM IST

Actor Darshan: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬೇಲ್‌ ಸಿಗುತ್ತಾ ಏನಾಗಲಿದೆ ದರ್ಶನ್‌ ಬೇಲ್‌ ಬೇಲ್‌ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 
 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ A2 ಆಗಿರುವ ದರ್ಶನ್‌ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವಕೀಲರು ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ (Bail) ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಕೋರ್ಟ್‌ ದ್ವಿ ಸದಸ್ಯ  ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್  ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.  

ಇಂದು 10:30ಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಕಲಾಪಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಾಲ್‌ ನಂಬರ್‌ 7 ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆಪಿ ಪರ್ದಿಲಾ, ವಿಜಯ್‌ ಬಿಶೋನ್‌ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.  

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ .  

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ "ವಿಐಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ"ಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ .  

ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಹಟಗಿ ವಾದಿಸಿದರು.  

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, 57ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 57 ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳಿದೆ.  

