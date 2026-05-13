Actor Dileep Raj Passes Away: ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಚಟ-ಪಟ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದಿದ್ದರು..
47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ನಟ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು 47ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಇವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದಿದ್ದಾರೆ ತಕ಼್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂದಲು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಾ ಎಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವರ ಆಪ್ತವಲಯದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಧಾರವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಟ್ಟರು.