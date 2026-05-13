Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ ಆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!.. ರಿಯಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌

ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ ಆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!.. ರಿಯಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 13, 2026, 09:56 AM IST|Updated: May 13, 2026, 09:56 AM IST

Actor Dileep Raj Passes Away: ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
 

Actor Dileep Raj Passes Away1/7

ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಚಟ-ಪಟ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದಿದ್ದರು..   

Actor Dileep Raj Passes Away2/7

47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್‌ ಆಗಿ ನಟ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ  

Actor Dileep Raj Passes Away3/7

ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು 47ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.  

Actor Dileep Raj Passes Away4/7

ಇವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದಿದ್ದಾರೆ ತಕ಼್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Actor Dileep Raj Passes Away5/7

ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Actor Dileep Raj Passes Away6/7

ಸದ್ಯ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂದಲು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಾ ಎಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವರ ಆಪ್ತವಲಯದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

Actor Dileep Raj Passes Away7/7

ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌  ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಧಾರವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಟ್ಟರು.   

Tags:
Dileep Raj Passes Away
Actor Dileep Raj
Dileep Raj Heart attack
heart attack
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ
ಹೃದಯಾಘಾತ
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್​
ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್
ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್​
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆದ್ದ ದಳಪತಿ!.. ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಗೆದ್ದ ದಳಪತಿ!.. ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ

CM Vijay Trust Vote9 min ago
2

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್‌ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾಯಿತು? ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್!

Dileep Raj Death41 min ago
3

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಮಳೆ ಹನಿ ಬೀಳದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

general knowledge1 hr ago
4

Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ! ಮೇ 13ರ ದರಪಟ್ಟಿ

Arecanut1 hr ago
5

ಕೂದಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಈ ಎಲೆಯೇ ರಾಮಬಾಣ! ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

Hair Problems1 hr ago