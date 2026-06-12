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ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ..! ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 12, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:58 AM IST

Doddanna Death News Clarification:  ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ(Doddanan) ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Actor Doddanna Death News Clarification1/5

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ (Doddanan) ಅವರು ನಿಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳೂ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.  

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ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.   

Actor Doddanna Death News Clarification3/5

ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ

ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ  ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Actor Doddanna Death News Clarification4/5

ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಕಾಲ ಇರುತ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ವದಂತಿಗೆ ತಾವೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Actor Doddanna Death News Clarification5/5

 ಸದ್ಯ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಕೃತಿ ಮರೆಯುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ  

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