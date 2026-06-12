Doddanna Death News Clarification: ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ(Doddanan) ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ (Doddanan) ಅವರು ನಿಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳೂ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಕಾಲ ಇರುತ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ವದಂತಿಗೆ ತಾವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಕೃತಿ ಮರೆಯುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ