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ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 13, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:20 AM IST
ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ...

Actor Doddanna real age: ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ...
 

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅರೆಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಗಾಗ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.    

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ತಮ್ಮ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ನಾನು ಮಲಗಿ ಎದ್ದೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಿಧನ ಅಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಧನವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ದ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

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1981 ರಿಂದ ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಖಳನಟನಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದವರು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 11, 1949 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು.

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ದೊಡ್ಡಣ್ಣ 2004 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ನಂತರ ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. 

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ತರುವಾಯ ಅದರ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. 2012 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. 

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ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ, ಶೃತಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನಾ, ಜನ ನಾಯಕ, ದುರ್ಗಿ, ವೀರಮದಕರಿ, ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಕಾರು, ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್‌ ಗೀತಾ, ದಂಡುಪಾಳ್ಯ, ಕರಟಕ ದಮನಕ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

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ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

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ನೂರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರಬಹುದು. 

TAGS:
Actor Doddanna
sandalwood news
Doddanna age
Doddanna net worth

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