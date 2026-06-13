Actor Doddanna real age: ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅರೆಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಗಾಗ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ತಮ್ಮ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ನಾನು ಮಲಗಿ ಎದ್ದೇಳೋಕೂ ಮುನ್ನ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ನಿಧನ ಅಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಧನವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ದ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1981 ರಿಂದ ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಖಳನಟನಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದವರು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 11, 1949 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು.
ದೊಡ್ಡಣ್ಣ 2004 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ನಂತರ ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು.
ತರುವಾಯ ಅದರ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. 2012 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ, ಶೃತಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನಾ, ಜನ ನಾಯಕ, ದುರ್ಗಿ, ವೀರಮದಕರಿ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಾರು, ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ, ದಂಡುಪಾಳ್ಯ, ಕರಟಕ ದಮನಕ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೂರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರಬಹುದು.