Actor dulquer salmaan: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..
ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಆಕಾಸಂ ಲೋ ಓಕಾ ತಾರಾ', 'ಐ ಆಮ್ ಗೇಮ್' ಮತ್ತು 'ಲೋಕಾ' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ..ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.ಇಂದು ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು OTT ಡೀಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಸದ್ಯ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ 'ಸೆಲ್ಯೂಟ್', 'ವಲ್ಮು', 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಟಾ' ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಲೋಕಾ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಲೋಕಾಚಿತ್ರವು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 303 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಮಾತ್ತರವಲ್ಲದೇ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 14 ಕೋಟಿಮೌಲ್ಯದ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಇವರು ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ದುಲ್ಕರ್ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಫೆರಾರಿ 458 ಸ್ಪೈಡರ್, ಪೋರ್ಷೆ 911 ಕ್ಯಾರೆರಾ ಎಸ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ AMG G63, BMW i8 ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್ ಸೇರಿವೆ.