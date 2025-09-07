ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..

Famous Actor tragedy Life: ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು. 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಟ?
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಲದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಂಬಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಕಲಾಭವನ. ನಟನೆ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನವು ಮದ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ಕಲಾಭವನ್ ಮಣಿ.. ಇವರು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಬಳಿಯ ಚಾಲಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರಮನ್ ಮಣಿ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಇತ್ತು. 'ಕಲಾಭವನ' ಎಂಬ ರಂಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅವರು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು 'ಕಲಾಭವನ ಮಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಮಣಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ನಂತರ, ಅವರು ಒಟ್ಟು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಲಾಭವನ್ ಮಣಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನ ಲಿವರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2016 ರಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಧನನರಾಗಿದ್ದರು..
ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರತಿದಿನ 12 ರಿಂದ 13 ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತು ವಿಫಲವಾದರೂ ಈ ಚಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು..