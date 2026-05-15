kiran raj girlfriend: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಶೇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತಾವು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದಾರೆ..
ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲ್ಲೇ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.