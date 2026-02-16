English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actor maadhavi: ಖ್ಯಾತ ನಟಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 30ನೇ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಝಲಕ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಜೀವನಚೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಧವಿ ನಿಜ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ  ನೆರವೇರಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ರಾಲ್ಫ್‌ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಮಾಧವಿ ರಾಲ್ಫ್‌ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನವೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ..   

ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಾಧವಿಯವರು ಅನುಪಮಾ, ರುದ್ರನಾಗ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ,ಜೀವನ ಚೈತ್ರ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು,ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ಮಿಂಚಿದರು.   

ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದರು.   

ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

